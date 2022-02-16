Верховный суд запретил банкам повышать проценты по кредиту без прямого согласия заемщика

Банк повысил проценты по кредиту с 36 до 43%, при этом счел согласием клиента его действия по внесению денег через банкомат. Банкиры сослались на кредитный договор, в котором это было предусмотрено. Пришлось искать правду в судах вплоть до ВС.

Жительница Нижнего Тагила получила кредитную карту в банке «Русский стандарт» в 2011 году. Она пользовалась ей до 2017 года, пока не узнала, что просрочила банку значительную сумму, которую с нее требовали выплатить в течение месяца.

Три инстанции поддержали в споре банк. Они установили, что банк в 2017 году прислал заемщице оферту с предложением повысить проценты по кредиту, поскольку значительно выросла ключевая ставка. В качестве согласия расценивались любые действия со счетом, кроме пополнения через кассу или почтовым переводом.

Верховный суд установил, что банки не имеют права менять тарифы без прямого согласия клиента. Должно быть именно его волеизъявление, а не действия, которые клиент может совершить с иным умыслом.

В итоге дело направлено в первую инстанцию для повторного рассмотрения.

По материалам «Коммерсантъ».