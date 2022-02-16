Появились мобильные приложения, предлагающие вложиться в газ. Это мошенники

В Play Market появились фейковые приложения, которые предлагают людям инвестировать в газ. Они активно используют слова «Газпром», «ГазИнвест», «ГазАктив Инвест» и другие сочетания со словом «инвестиции».

Кроме того, приложения используют символ огонька. Вот так они могут выглядеть:

Людям, скачавшим такие приложения, предлагают вложить деньги, вот только вывести их уже не получится.

У приложений есть хорошие отзывы, но среди них попадаются и негативные. Люди их называют «фейком», «разводом».

В «Газпроме» сообщили, что не имеют никакого отношения к подобным «платформам».

По материалам «Известий».