Появились мобильные приложения, предлагающие вложиться в газ. Это мошенники

В Play Market появились фейковые приложения, которые предлагают людям инвестировать в газ. Они активно используют слова «Газпром», «ГазИнвест», «ГазАктив Инвест» и другие сочетания со словом «инвестиции».
Кроме того, приложения используют символ огонька. Вот так они могут выглядеть:
Людям, скачавшим такие приложения, предлагают вложить деньги, вот только вывести их уже не получится.
У приложений есть хорошие отзывы, но среди них попадаются и негативные. Люди их называют «фейком», «разводом».
В «Газпроме» сообщили, что не имеют никакого отношения к подобным «платформам».
По материалам «Известий».
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