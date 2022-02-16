Хотят ввести квоты на прием безработных и снизить взносы за таких работников

Работодателей с численностью от 100 человек обяжут создавать рабочие места для людей, у которых трудности с поиском работы.
Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму.
Проект вносит поправки в закон о занятости населения.
К числу безработных, для которых хотят ввести квоты, относятся:
- бывшие студенты до 25 лет;
- бывшие заключенные;
- предпенсионеры;
- беженцы;
- бывшие военные и члены их семей;
- родители (одинокие, многодетные, с детьми-инвалидами);
- чернобыльцы.
Другой законопроект предусматривает пониженные тарифы взносов за таких сотрудников.
Вместо 30 % взносы будут 15 %.
А именно:
- на ОПС — 11 %;
- на ОСС — 1,45 %
- на ОМС — 2,55 %.
Авторы проектов — депутаты от «Справедливой России».
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