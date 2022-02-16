Хотят ввести квоты на прием безработных и снизить взносы за таких работников

Работодателей с численностью от 100 человек обяжут создавать рабочие места для людей, у которых трудности с поиском работы.

Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Проект вносит поправки в закон о занятости населения.

К числу безработных, для которых хотят ввести квоты, относятся: бывшие студенты до 25 лет;

бывшие заключенные;

предпенсионеры;

беженцы;

бывшие военные и члены их семей;

родители (одинокие, многодетные, с детьми-инвалидами);

чернобыльцы.

Другой законопроект предусматривает пониженные тарифы взносов за таких сотрудников.

Вместо 30 % взносы будут 15 %.

А именно:

на ОПС — 11 %;

на ОСС — 1,45 %

на ОМС — 2,55 %.

Авторы проектов — депутаты от «Справедливой России».