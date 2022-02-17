💣 Самозанятым установят график работы

В законе о занятости пропишут правовой статус самозанятых, которые работают на цифровые платформы (например, «Яндекса» или «Сбера») и по договорам ГПХ.
Новую редакцию этого закона готовит Минтруд.
Для них пропишут нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг.
Кроме того, будет решен вопрос с пенсионными правами, больничными, пособием по безработице, пишет РБК.
Для мониторинга соблюдения этих норм может быть создана отдельная саморегулируемая организация (СРО).
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