Банки поддержали Минфин в вопросе регулирования крипты

Банки готовы регулировать оборот криптовалют, но им понадобится некоторое время и дополнительные средства для создания новых систем.

Об этом сообщил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его словам, технических проблем не будет — банки смогут контролировать и конвертацию, и расчеты, и другие функции. Биржа сможет определять котировки, спрос, пердложение, а банки — именно контролировать оборот. Но это потребует создать новую систему, расходы на которую банки смогут компенсировать за счет комиссий для держателей криптовалют. Чтобы создать такую систему понадобится несколько месяцев, считает эксперт.

Он также добавил, что в первую очередь новым сектором займутся крупнейшие участники рынка, для них расходы на техническое обеспечение будет менее существенны, чем для остальных.

Ряд банков согласен с инициативой Минфина по регулированию криптовалют. Но это, по словам начальника департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмилы Соколовой, потребует расходов на интеграцию нового сервиса, покупки ПО, автоматизации. Кроме того, это затраты на штат сотрудников финмониторинга и подразделение комплаенса, поскольку цифровые валюты — высокорисковый сегмент, требующий детального анализа.

По материалам «Известий».