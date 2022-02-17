Сервис по обелению клининга не дает проверять контрагентов

Компания решила включиться в реестр «Инфоресурс ФМ» (который для обеления клининга) и запросила у администратора этого ресурса документы — хотели проявить должную осмотрительность. Там ничего в ответ не предоставили, кроме официальной отписки.

Рассказал главный редактор журнала «ИнфоКлин» Роман Чернец.

Вот так выглядел запрос:

А вот так — официальный ответ Инфоресурса ФМ:

Как пишет автор поста:

Кстати говоря, вот документы, которые выложены по ссылке, указанной в официальном ответе:

Как говорится, найдите совпадения.

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