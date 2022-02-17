Сервис по обелению клининга не дает проверять контрагентов

Компания решила включиться в реестр «Инфоресурс ФМ» (который для обеления клининга) и запросила у администратора этого ресурса документы — хотели проявить должную осмотрительность. Там ничего в ответ не предоставили, кроме официальной отписки.
Рассказал главный редактор журнала «ИнфоКлин» Роман Чернец.
«Доверяй и не проверяй — логика взаимодействия с Инфоресурсом ФМ и РАДО. В то время, как замруководителя контрольного управления ФНС России Варвара Бурлевич утверждает, что налоговикам важно доверие бизнеса к этому ресурсу, самому ресурсу и его официальному администратору на это самое доверие — с высокой колокольни, к сожалению. Ни на один из вопросов, заданных потенциальным участником ФМ-реестра в рамках проявления должной осмотрительности перед заключением договора-оферты, ответа предоставлено не было. Как не было предоставлено ни одного документа, запрошенного в рамках все той же должной осмотрительности».Вот так выглядел запрос:
А вот так — официальный ответ Инфоресурса ФМ:
Как пишет автор поста:
«Фактически — отписка, говорящая, что будущая „Ассоциация добросовестных отраслей“ (ныне Ассоциация АПК) с удовольствием и без каких-либо обязательств под административным давлением соберет коммерческую и налоговую тайну, а также персональные данные сотрудников участников инфоресурса. При этом сама Ассоциация ничего никому предоставлять для подтверждения своей добросовестности не будет».Кстати говоря, вот документы, которые выложены по ссылке, указанной в официальном ответе:
Как говорится, найдите совпадения.
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