Мужчины-бухгалтеры — это маньяки? Нешуточная дискуссия на «Клерке»

Пост о морепродуктах продолжает набирать комментарии, правда обсуждают там уже не ловлю крабов, а совсем другие темы.

Например, стоит ли помнить пароли от учетки на «Клерке», разработку сайтов, маркетинг, а еще, что бухгалтеры — люди ограниченные, зато с завышенным самомнением, а некоторые вообще — маньяки.

Во что пишет один из пользователей:

А другой замечает:

Ну что, коллеги? Есть среди вас те самые маньяки? Откликнитесь.

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