Бухгалтеров скоро будут сажать по новым уголовным статьям

Появилась информация, что Уголовный кодекс скоро пополнится несколькими новыми статьями, специально для директоров и бухгалтеров. В том числе — мошенничество с налогами, которую налоговики анонсировали год назад.

РассказалаЮлия Крохина в группе «Мир Налогов».

«Кажется, что работы у налоговых адвокатов и консультантов меньше не станет. Но что делать директорам и бухгалтерам? Депутатами ГосДумы разработаны дополнения в Уголовный Кодекс РФ (разосланы заинтересованным ведомствам на согласование):

В новой редакции статья 173.1 „Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, регистрация (прекращение регистрации) физического лица в качестве ИП через подставных лиц“ . Наказание — от штрафа 100 тысяч рублей до лишения свободы на 5 лет.

. Наказание — от штрафа 100 тысяч рублей до лишения свободы на 5 лет. Статья 173.2 „Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации юридического лица, регистрации (прекращения регистрации) физического лица в качестве ИП“ . Наказание — от штрафа 100 тысяч рублей до лишения свободы до 3 лет.

. Наказание — от штрафа 100 тысяч рублей до лишения свободы до 3 лет. Статья 173.3 „Фальсификация документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности“ . Наказание — от штрафа 100 тысяч рублей до лишения свободы до 7 лет.

. Наказание — от штрафа 100 тысяч рублей до лишения свободы до 7 лет. Статья 159.7 „Мошенничество в налоговой сфере“ (хищение денежных средств при возмещении налогов, сборов). Наказание — от штрафа 120 тысяч рублей до лишения свободы до 5 лет».

В комментарии пришел налоговый адвокат Вячеслав Василевский. Он высказал недоумение, зачем делать отдельную статью 159.7 — работала же для этого просто 159-я.

«Думаю, что через несколько лет мы увидим ст. 159.23 УК. Вот только работали бы они».

А кроме того, пишут:

«173.3 — сурово. Любого бухгалтера можно закрыть: доказательством умысла правоохранители давным-давно не занимаются: в судах царит презумпция наличия этого самого умысла. Любая ошибка в учете — посадят».

В открытом доступе этого проекта пока нет, но о статье «мошенничество в налоговой сфере» мы еще год назад писали.