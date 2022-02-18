Что надо знать об управленческом учете в 2022 году: бесплатный вебинар

От бухгалтеров все чаще требуют заниматься управленческим учетом. Бухгалтер, который освоил управленческий учет, становится правой рукой директора. Он помогает зарабатывать — а значит, и сам достоин больших денег.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера». Он пройдет 22 февраля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре расскажем подробно:

как управленческий учет меняет финансовое состояние компании;

зачем управленческий учет бухгалтеру;

зачем он директору;

насколько УУ изменит вашу профессию.

Спикер — Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

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