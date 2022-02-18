Что надо знать об управленческом учете в 2022 году: бесплатный вебинар

От бухгалтеров все чаще требуют заниматься управленческим учетом. Бухгалтер, который освоил управленческий учет, становится правой рукой директора. Он помогает зарабатывать — а значит, и сам достоин больших денег.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера». Он пройдет 22 февраля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре расскажем подробно:
- как управленческий учет меняет финансовое состояние компании;
- зачем управленческий учет бухгалтеру;
- зачем он директору;
- насколько УУ изменит вашу профессию.
Спикер — Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
Записывайтесь сейчас, пока есть такая возможность.
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.