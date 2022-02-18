Кто брал автомобиль в лизинг? Расскажите, в какой компании

Сегодня в нашем «Рейтинге компаний» — лизинг. Бизнес часто берет транспорт, оборудование или спецтехнику в финансовую аренду с последующим выкупом.

А мы хотим знать — пользуетесь ли вы услугами таких компаний, и если пользуетесь — просим о них рассказать. Что понравилось, что не понравилось, может условия где-то получше.

Интересный факт: в английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг» (понятием «lease» описываются любые арендные операции, в том числе и финансовая аренда).

Просим поучаствовать в нашем опросе:

Ждем ваши отзывы.