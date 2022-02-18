Кто брал автомобиль в лизинг? Расскажите, в какой компании

Сегодня в нашем «Рейтинге компаний» — лизинг. Бизнес часто берет транспорт, оборудование или спецтехнику в финансовую аренду с последующим выкупом.
А мы хотим знать — пользуетесь ли вы услугами таких компаний, и если пользуетесь — просим о них рассказать. Что понравилось, что не понравилось, может условия где-то получше.
Интересный факт: в английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг» (понятием «lease» описываются любые арендные операции, в том числе и финансовая аренда).
Просим поучаствовать в нашем опросе:
Ждем ваши отзывы.
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.