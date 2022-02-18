Молодежи могут выделить по 10 тыс. рублей для вложения в будущую пенсию

Накопительные взносы, которые уже много лет заморожены, станут для людей начальным взносом в новую добровольную пенсионную систему. Но молодежь начала работать уже после введения заморозки. У них этих взносов нет. Поэтому хотят дать им по 10 тыс. рублей.

Эти деньги станут их стартовым капиталом в новой пенсионной системе.

Такое предложение выдвинули в РСПП.

Предлагается ввести добровольные взносы и софинансирование со стороны государства, как это было раньше — если платить от 2 до 12 тыс. в год, государство удваивает эту сумму.

Молодежи хотят выделить по 10 тыс. рублей, чтобы стимулировать их копить на пенсию.

В целом, инициатива и по стартовому капиталу для молодежи, и по софинансированию одобрена, обсуждается только сумма, пишут «Известия».

О новой задумке властей по добровольной пенсионной системе мы рассказывали здесь.