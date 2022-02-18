Социальный вычет по НДФЛ хотят увеличить в 2,4 раза

Сейчас размер социального налогового вычета ограничен суммой в 120 тыс. рублей. Хотя установить новый размер — 288 068 рублей.

Такая сумма фигурирует в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

По их задумке, новая редакция ст. 219 НК должна заработать с 2023 года.

В пояснительной записке отмечается, что лимит в 120 тыс. рублей был установлен в 2008 году. С тех пор стоимость лечения и обучения намного выросли, а вычет все тот же.

Депутаты подсчитали новый размер с учетом инфляции за все эти годы. Получилась сумма 288 068 рублей.

Социальный вычет можно получить по расходам:

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