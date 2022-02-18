Среди микротравм на работе надо учитывать психологические, говорят бухгалтеры

С 1 марта нужно вести журнал учета микротравм сотрудников, вступает в силу приказ Минтруда. Бухгалтеры предположили, что в нем нужно учесть. Например, маленькую зарплату и неадекватное начальство.

Осторожно: пятничный юмор :)

Рассказал наш подписчик.

«Все же в курсе, что с 1 марта работодатели должны вести учет микротравм своих работников? Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н „Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников“.

А какие микротравмы у бухгалтеров? Правильно, душевные. Ну и в честь пятницы вот вам фантазия на тему журнала учета микротравм в бухгалтерии».

В комментариях юмор поддержали. Вот только удивились, почему в причинах нет налоговой.

«Или от нее нет микротравм, только микроинсульт и микроинфаркт?».

Автор ответил, что «налоговая — это не микротравма, а полноценный перелом мозга».

А кто-то пишет о своей микротравме:

«Я налетела на дверь и набила шишку. Причина: надо было везде бежать и всё успеть, а голова уже вообще ничего не соображала из-за бесконечных переработок. Принятые меры: смена места работы».

Коллеги, а какие психологические микротравмы были у вас? Как лечили? Расскажите в комментариях.