Обеспечительный платеж по аренде не облагается НДФЛ

Если компания арендует помещение у физлица и по договору должна перечислить обеспечительный платеж, удерживать НДФЛ с такой выплаты не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/5576 от 27.01.2022.

Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.

Если такое обстоятельство возникло — обеспечительный платеж зачитывается в счет обязательства. Если не возникло — сумму возвращают.

На момент получения этих у физлица-арендодателя не возникает дохода, облагаемого НДФЛ.

А значит, удерживать с этой суммы налог фирма-арендатор не должна.