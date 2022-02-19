Обеспечительный платеж по аренде не облагается НДФЛ

Если компания арендует помещение у физлица и по договору должна перечислить обеспечительный платеж, удерживать НДФЛ с такой выплаты не надо.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/5576 от 27.01.2022.
Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.
Если такое обстоятельство возникло — обеспечительный платеж зачитывается в счет обязательства. Если не возникло — сумму возвращают.
На момент получения этих у физлица-арендодателя не возникает дохода, облагаемого НДФЛ.
А значит, удерживать с этой суммы налог фирма-арендатор не должна.
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