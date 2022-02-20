К внереализационным доходам сельхозкомпаний применяют ставку налога на прибыль 0 %

Для сельхозпроизводителей действует льготная ставка налога на прибыль — 0 %. Под нее подходят не только доходы от реализации, но и внереализационные.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/6756 от 02.02.2022.
К сельскохозяйственными товаропроизводителями относятся компании, которые:
- производят сельскохозяйственную продукцию;
- перерабатывают сельскохозяйственную продукцию;
- реализуют эту продукцию.
При этом доля таких профильных доходов у них должна быть не менее 70 %.
Дело в том, что ставка налога на прибыль 0 % действует только для профильных доходов (от продажи своей сельхозпродукции).
По другим доходам надо применять ставку 20 %.
При этом льготная ставка 0 % применяется как к доходам от реализации, так и к внереализационным доходам, если они тоже связаны с сельхоздеятельностью.
Если расходы относятся одновременно к разным видам деятельности, то их надо распределять в пропорции.
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