К внереализационным доходам сельхозкомпаний применяют ставку налога на прибыль 0 %

Для сельхозпроизводителей действует льготная ставка налога на прибыль — 0 %. Под нее подходят не только доходы от реализации, но и внереализационные.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/6756 от 02.02.2022.

К сельскохозяйственными товаропроизводителями относятся компании, которые:

производят сельскохозяйственную продукцию;

перерабатывают сельскохозяйственную продукцию;

реализуют эту продукцию.

При этом доля таких профильных доходов у них должна быть не менее 70 %.

Дело в том, что ставка налога на прибыль 0 % действует только для профильных доходов (от продажи своей сельхозпродукции).

По другим доходам надо применять ставку 20 %.

При этом льготная ставка 0 % применяется как к доходам от реализации, так и к внереализационным доходам, если они тоже связаны с сельхоздеятельностью.

Если расходы относятся одновременно к разным видам деятельности, то их надо распределять в пропорции.