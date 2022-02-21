Компания платит налог за недвижимость пропорционально доле в собственности

Фирмы на УСН платят налог на имущество только за недвижимость, которая включена в специальный региональный перечень, и облагается по кадастровой стоимости.

Но нужно учитывать долю в праве собственности.

Если собственность долевая, налог надо считать пропорционально доле.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-3-21/1094@ от 10.02.2022.

В этот перечень, в частности, включают:

торговые и административно-деловые центры;

нежилые помещения для офисов, торговли, общепита, бытового обслуживания.

Если ваше имущество внесено в этот перечень, надо платить налог.