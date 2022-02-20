Депутаты раскритиковали идею о стартовом капитале в 10 тысяч рублей на будущую пенсию молодежи

В РСПП предложили выделить по 10 тысяч рублей молодым людям, чтобы с этой суммы начались их добровольные накопления на пенсию. Но в итоге эти деньги достанутся крупному бизнесу, считают депутаты Госдумы.

Речь идет о новой пенсионной реформе, которую готовят власти. Предполагается, что люди сами будут формировать накопительную пенсию за счет добровольных взносов. Начальным капиталом в новую систему станут накопительные взносы, которые сейчас заморожены. Но они есть не у всех. У молодежи их нет, потому что они начали работать, когда уже случилась заморозка. Предполагается, что люди сами будут формировать накопительную пенсию за счет добровольных взносов. Начальным капиталом в новую систему станут накопительные взносы, которые сейчас заморожены. Но они есть не у всех. У молодежи их нет, потому что они начали работать, когда уже случилась заморозка.

Некоторые депутаты эту идею раскритиковали.

Например, Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что это будет помощь не людям, а негосударственным пенсионным фондам, куда поступят эти деньги.

10 тысяч рублей на пенсионном счете без дальнейшего пополнения никакой погоды не сделают, считает Нилов.

Аналогичное мнение высказал и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).

«Крупный бизнес хочет любым способом привлечь в экономику бюджетные деньги. В данном случае под благовидным предлогом стимулирования пенсионных накоплений. На деле схема старая: дайте гражданам денег, но так, чтобы эти деньги оказались у частных компаний, инвесторов, НПФ и прочих непрозрачных институтов», — сказал Миронов.

О новой задумке властей по добровольной пенсионной системе мы рассказывали здесь.