За землю без дома будет повышенный земельный налог, даже если строить дом там нельзя

Если использовать землю не по целевому назначению, налог за нее будет с повышающим коэффициентом. И не важно, что использовать ее правильно невозможно.
По участкам для жилищного строительства (кроме ИЖС), исчисление земельного налога производится с учетом коэффициентов:
- 2 — в течение трех лет начиная с даты госрегистрации прав на участок и вплоть до регистрации прав на построенный объект недвижимости;
- 4 — свыше 3 лет и до даты государственной регистрации прав на построенный объект.
В НК нет оснований для неприменения этих коэффициентов, если земельный участок невозможно использовать по целевому назначению, в том числе при его включении в зону с особыми условиями территорий.
- зоны охраны объектов культурного наследия;
- охранная зона объектов электроэнергетики;
- охранная зона железных дорог;
- санитарно-защитная зона;
- и т.д.
Убытки, причиненные собственникам земельных участков в связи с установлением указанных зон, возмещаются в соответствии со ст. 57.1 ЗК.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-04-02/7425 от 03.02.2022.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.