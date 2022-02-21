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За землю без дома будет повышенный земельный налог, даже если строить дом там нельзя

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Рубрика Земельный налог
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Если использовать землю не по целевому назначению, налог за нее будет с повышающим коэффициентом. И не важно, что использовать ее правильно невозможно.

По участкам для жилищного строительства (кроме ИЖС), исчисление земельного налога производится с учетом коэффициентов:

  • 2 — в течение трех лет начиная с даты госрегистрации прав на участок и вплоть до регистрации прав на построенный объект недвижимости;
  • 4 — свыше 3 лет и до даты государственной регистрации прав на построенный объект.

В НК нет оснований для неприменения этих коэффициентов, если земельный участок невозможно использовать по целевому назначению, в том числе при его включении в зону с особыми условиями территорий.

Могут быть установлены, в частности, такие зоны с особыми условиями использования территорий (ст. 105 ЗК):
  • зоны охраны объектов культурного наследия;
  • охранная зона объектов электроэнергетики;
  • охранная зона железных дорог;
  • санитарно-защитная зона;
  • и т.д.

Убытки, причиненные собственникам земельных участков в связи с установлением указанных зон, возмещаются в соответствии со ст. 57.1 ЗК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-04-02/7425 от 03.02.2022.

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