Треть российских семей не могут взять ипотеку даже при ставке 0%

Каждый год не менее половины сделок с покупкой жилья происходят с привлечением кредитов. Для тех, кто не может себе этого позволить, предлагают развивать рынок арендного жилья.
Такие данные содержит проект стратегии развития стройотрасли до 2030 года от Минстроя.
«Для 30% российских семей приобретение жилья в ипотеку недоступно даже при нулевой ставке. При текущих же ставках ипотека не доступна для 50% населения в силу того, что в стране не обеспечивается рост реальных доходов населения как основа для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье», — говорится в документе.
Согласно документу, к 2030 году за счет ипотеки люди будут покупать 60% жилья в многоквартирных домах. В данный момент этот показатель на отметке в 50%.
Как считают авторы проекта, в условиях недоступности ипотеки для всех, нужно развивать рынок аренды жилья. Жилье при этом предлагают поделить на три категории:
- коммерческое — для семей с доходами выше среднего уровня;
- некоммерческое — для отдельных категорий семей с доходами ниже среднего;
- социальное — для семей с низкими доходами.
По материалам «РИА Новости».
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