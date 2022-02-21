Треть российских семей не могут взять ипотеку даже при ставке 0%

Каждый год не менее половины сделок с покупкой жилья происходят с привлечением кредитов. Для тех, кто не может себе этого позволить, предлагают развивать рынок арендного жилья.

Такие данные содержит проект стратегии развития стройотрасли до 2030 года от Минстроя.

«Для 30% российских семей приобретение жилья в ипотеку недоступно даже при нулевой ставке. При текущих же ставках ипотека не доступна для 50% населения в силу того, что в стране не обеспечивается рост реальных доходов населения как основа для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье», — говорится в документе.

Согласно документу, к 2030 году за счет ипотеки люди будут покупать 60% жилья в многоквартирных домах. В данный момент этот показатель на отметке в 50%.

Как считают авторы проекта, в условиях недоступности ипотеки для всех, нужно развивать рынок аренды жилья. Жилье при этом предлагают поделить на три категории:

коммерческое — для семей с доходами выше среднего уровня;

некоммерческое — для отдельных категорий семей с доходами ниже среднего;

социальное — для семей с низкими доходами.

По материалам «РИА Новости».