Чтобы налоговики не писали требования под копирку, закидывайте их жалобами, советуют юристы

Налоговые юристы рекомендуют на каждое незаконное требование инспекции отвечать жалобами не только в управления, но и в ЦА ФНС. Однако не все клиенты готовы на это идти, некоторые боятся.

Поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Пример очередного незаконного и неправомерного требования налоговой».

По его словам, появился наконец-то клиент, согласный отправить жалобу на действия налоговиков.

В комментариях советуют не только в управления писать, но и в ЦА ФНС. Чтобы те уже влияли на инспекции.

Как выразился Сергей Кошелев, "раз в инспекциях НК не читают, то писать надо в ФНС, там его читают. И тогда, возможно, в инспекциях тоже время появится его прочитать".

А кто-то делится возмущениями по поводу требований:

«Налоговики своими требованиями запрашивают то, что вообще по виду деятельности не относится. Например, у торговой организации запрашивают перечень для строительной. Это первое, второе меня смущает то, что запрашивают личные сведения водителей, это нарушение по закону персональных данных».

В приведенном требовании, кстати, ссылка на ч. 2 ст. 93.1 НК — вне рамок, по конкретной сделке. А тут хотят не пойми по какой сделке, так еще и контактные данные им подавай.