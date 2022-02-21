Чтобы налоговики не писали требования под копирку, закидывайте их жалобами, советуют юристы

Налоговые юристы рекомендуют на каждое незаконное требование инспекции отвечать жалобами не только в управления, но и в ЦА ФНС. Однако не все клиенты готовы на это идти, некоторые боятся.
Поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский.
«Пример очередного незаконного и неправомерного требования налоговой».
По его словам, появился наконец-то клиент, согласный отправить жалобу на действия налоговиков.
В комментариях советуют не только в управления писать, но и в ЦА ФНС. Чтобы те уже влияли на инспекции.
Как выразился Сергей Кошелев, "раз в инспекциях НК не читают, то писать надо в ФНС, там его читают. И тогда, возможно, в инспекциях тоже время появится его прочитать".
А кто-то делится возмущениями по поводу требований:
«Налоговики своими требованиями запрашивают то, что вообще по виду деятельности не относится. Например, у торговой организации запрашивают перечень для строительной. Это первое, второе меня смущает то, что запрашивают личные сведения водителей, это нарушение по закону персональных данных».
В приведенном требовании, кстати, ссылка на ч. 2 ст. 93.1 НК — вне рамок, по конкретной сделке. А тут хотят не пойми по какой сделке, так еще и контактные данные им подавай.
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