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Расскажем все об УСН за два месяца в новой программе переподготовки. Старт потока с 1 марта

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Рубрика УСН
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Самая популярная система налогообложения у малого бизнеса — УСН. Ее позиционируют как простую, но на самом деле в ней есть много подводных камней. У вас есть возможность изучить ее досконально.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс профессиональной переподготовке «Главный бухгалтер на УСН». Вы получите диплом о профпереподготовке и станете бухгалтером, который разбирается в самом популярном режиме для малого бизнеса. Обучение только онлайн, поток стартует с 1 марта.

В программе переподготовки — все от общего представления об УСН и документооборота до налогового учета и деклараций.

Даже если вы работаете бухгалтером и разбираетесь в УСН, переподготовка для вас точно не будет лишней. Тем более, в итоге у вас будет официальный диплом о профессиональной переподготовке. Его занесут в госреестр ФИС ФРДО.

Преподаватели:

  • Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
  • Сергей Верещагин﻿, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
  • Елена Васильева, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.
  • Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Записывайтесь сейчас, до 1 марта осталось мало времени.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

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