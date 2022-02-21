Расскажем все об УСН за два месяца в новой программе переподготовки. Старт потока с 1 марта

Самая популярная система налогообложения у малого бизнеса — УСН. Ее позиционируют как простую, но на самом деле в ней есть много подводных камней. У вас есть возможность изучить ее досконально.
Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс профессиональной переподготовке «Главный бухгалтер на УСН». Вы получите диплом о профпереподготовке и станете бухгалтером, который разбирается в самом популярном режиме для малого бизнеса. Обучение только онлайн, поток стартует с 1 марта.
В программе переподготовки — все от общего представления об УСН и документооборота до налогового учета и деклараций.
Даже если вы работаете бухгалтером и разбираетесь в УСН, переподготовка для вас точно не будет лишней. Тем более, в итоге у вас будет официальный диплом о профессиональной переподготовке. Его занесут в госреестр ФИС ФРДО.
Преподаватели:
- Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
- Сергей Верещагин, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
- Елена Васильева, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.
- Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Записывайтесь сейчас, до 1 марта осталось мало времени.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.