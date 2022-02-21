Расскажем все об УСН за два месяца в новой программе переподготовки. Старт потока с 1 марта

Самая популярная система налогообложения у малого бизнеса — УСН. Ее позиционируют как простую, но на самом деле в ней есть много подводных камней. У вас есть возможность изучить ее досконально.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс профессиональной переподготовке «Главный бухгалтер на УСН». Вы получите диплом о профпереподготовке и станете бухгалтером, который разбирается в самом популярном режиме для малого бизнеса. Обучение только онлайн, поток стартует с 1 марта.

В программе переподготовки — все от общего представления об УСН и документооборота до налогового учета и деклараций.

Даже если вы работаете бухгалтером и разбираетесь в УСН, переподготовка для вас точно не будет лишней. Тем более, в итоге у вас будет официальный диплом о профессиональной переподготовке. Его занесут в госреестр ФИС ФРДО.

Преподаватели:

Надежда Камышева , глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП. Сергей Верещагин﻿ , признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах. Елена Васильева , аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг. Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

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