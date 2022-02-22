У договорников будет право на больничные

Сейчас доходы физлиц по гражданско-правовым договорам освобождены от взносов на соцстрахование (2,9 % в ФСС). Эту норму с 2023 года отменят. И еще будут оплачивать больничные договорникам.

Поправки в НК и закон № 255-ФЗ связаны с объединением ПФР и ФСС.

Установили тарифы взносов на 2023 год, в том числе для льготников. Об этом мы рассказывали здесь.

Будут считаться застрахованными по обязательному соцстрахованию лица, которые заключили договоры: ГПХ на работы, услуги (кроме плательщиков НПД);

авторского заказа;

об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

издательский лицензионный;

лицензионный о праве на произведения науки, литературы, искусства (кроме плательщиков НПД).

Все эти договорники будут иметь право на больничные при условии, что за предыдущий год за них платили взносы в сумме не менее стоимости страхового года.