У договорников будет право на больничные

Сейчас доходы физлиц по гражданско-правовым договорам освобождены от взносов на соцстрахование (2,9 % в ФСС). Эту норму с 2023 года отменят. И еще будут оплачивать больничные договорникам.
Поправки в НК и закон № 255-ФЗ связаны с объединением ПФР и ФСС.
Установили тарифы взносов на 2023 год, в том числе для льготников. Об этом мы рассказывали здесь.
Будут считаться застрахованными по обязательному соцстрахованию лица, которые заключили договоры:
- ГПХ на работы, услуги (кроме плательщиков НПД);
- авторского заказа;
- об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
- издательский лицензионный;
- лицензионный о праве на произведения науки, литературы, искусства (кроме плательщиков НПД).
Все эти договорники будут иметь право на больничные при условии, что за предыдущий год за них платили взносы в сумме не менее стоимости страхового года.
Стоимость страхового года = МРОТ х РК х 2,9 % х 12.
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