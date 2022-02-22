Самые частые ошибки и сложности, которые могут быть в УСН: бесплатный вебинар

УСН, или «упрощенка» — это самый популярный налоговый режим у малого бизнеса. Но несмотря на название, она не так проста, как кажется. В ней есть сложные моменты, упустив которые, вы точно привлечете внимание налоговиков.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Упрощенная система налогообложения: ошибки и сложные ситуации». Он пройдет 24 февраля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- возврат УСН, если признано искусственное дробление бизнеса;
- учет убытков прошлых лет при расчете страховых взносов;
- применение пониженных ставок по УСН;
- распространенные ошибки применения УСН.
Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Запишитесь сейчас, вебинар уже послезавтра.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.