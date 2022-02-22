👮‍♂️ Двое налоговиков получили условные сроки за взятку

Жителя города Магнитогорск осудили за передачу взятки налоговикам от предпринимателя, он получил 5 лет условно. Налоговики тоже получили условные сроки, 5 и 7 лет.

Следствие установило, что осужденный в 2017 году предложил исполнить роль посредника, когда директор коммерческой компании решил заплатить двум сотрудникам ИФНС г. Магнитогорска, чтобы те освободили его от ответственности за неуплату налогов.

Налоговиков тоже осудили, им дали одному пять лет, другому семь. Заодно запретили занимать госдолжности. Наказание им дали условное.

По материалам 1obl.ru.