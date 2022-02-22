Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ключевую ставку могут поднять выше 10%

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

ЦБ может продолжить поднимать ключевую ставку из-за ухудшения прогноза инфляции, а также в случае новых западных санкций.

Прокомментировал Алексей Головченко, Управляющий партнёр «Юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства.

«Подъем ставки Центробанка будет зависеть от ситуации на фондовом рынке и от уровня санкционной политики против России, а так же уровня валют к рублю (вернее от уровня волатильности). Тут мы все с вами помним действия ЦБ в 2014 году. Тогда ставку пришлось поднимать до 17 процентов».

По его словам, ставку в ближайшее время поднимут, но не более, чем на 2-3%.

А по мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в текущей ситуации ЦБ может действовать на упреждение рисков новых санкций и временно поднять ставку выше 10% чтобы успокоить рынок.

«Ситуация знакомая по 2014 году. Параллели прослеживаются, но в рамках длительной перспективы мы не меняем своих ожиданий» — сказал он.

Цитата по «Прайм».

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить