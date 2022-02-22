Ключевую ставку могут поднять выше 10%

ЦБ может продолжить поднимать ключевую ставку из-за ухудшения прогноза инфляции, а также в случае новых западных санкций.

Прокомментировал Алексей Головченко, Управляющий партнёр «Юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства.

«Подъем ставки Центробанка будет зависеть от ситуации на фондовом рынке и от уровня санкционной политики против России, а так же уровня валют к рублю (вернее от уровня волатильности). Тут мы все с вами помним действия ЦБ в 2014 году. Тогда ставку пришлось поднимать до 17 процентов».

По его словам, ставку в ближайшее время поднимут, но не более, чем на 2-3%.

А по мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в текущей ситуации ЦБ может действовать на упреждение рисков новых санкций и временно поднять ставку выше 10% чтобы успокоить рынок.

«Ситуация знакомая по 2014 году. Параллели прослеживаются, но в рамках длительной перспективы мы не меняем своих ожиданий» — сказал он.

Цитата по «Прайм».