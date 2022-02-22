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Агент указывает в кассовом чеке ИНН поставщика и признак агента

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Рубрика Онлайн-кассы
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При реализации товаров и услуг по агентскому договору есть свои нюансы формирования чека ККТ. В частности, там надо указывать показатели по тегам 1222 или 1057.

Вопрос о кассовом чеке задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт Оксана Кобзева пояснила, что есть два реквизита, показывающих, что чек сформирован агентом:

  • признак агента по предмету расчета (тег 1222) — наличие этого реквизита в чеке говорит о том, что именно эта услуга или товар продается как агентом;
  • признак агента (тег 1057) — применяется сразу ко всему чеку и говорит о том, что все товары (услуги) в чеке продаются агентом.
Какой тег включать в чек, зависит от версии формата.

 

Формат ФФД 1.05

Формат ФФД 1.1

Тег 1222

Необязательный реквизит. Этого тега может не быть в кассовом ПО

Надо включать в чек

Тег 1057

Обязательный реквизит — надо указывать

Можно не включать в чек, если там есть тег 1222

Если в чеке есть один из вышеназванных тегов, то обязательно должен быть тег 1226 — «ИНН поставщика».

Есть еще тег 1224 с данными поставщика (название и телефон). Его применение зависит от формата ФФД.

В версии 1.05 он не нужен, в версии 1.1 нужен только в электронном чеке, а в бумажный этот тег можно не включать.

Реквизиты чека и способы их заполнения для каждой версии ФФД подробно описаны в приказе ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Разъяснения по вопросу формирования чеков есть в письме ФНС от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2633.

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