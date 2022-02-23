😜 Нельзя уволить сотрудника, который в соцсетях высмеивает директора и его бизнес

Если в компании нет специального кодекса этики, в котором прописан запрет на буллинг — уволить сотрудника, который оскорбляет руководство и коллег, нельзя.

Ситуацию разобрал Роструд.

создал Телеграм-канал, где высказывает свое негативное мнение о руководстве компании, модели управления. Сотрудник компании, где высказывает свое негативное мнение о руководстве компании, модели управления. Он унижает честь и достоинства директора, своего непосредственного начальника, других коллег. Канал набирает обороты, количество подписчиков растет.

Что можно сделать в такой ситуации, интересуется работодатель. Как привлечь работника к ответственности? По каким основаниям можно его уволить?

Роструд пояснил, что к дисциплинарной ответственности привлечь работника можно исключительно за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Из описания ситуации не усматривается оснований для увольнения работника, считает Роструд.

А в вашей компании есть такие люди, которые неуважительно ведут себя по отношению к коллегам?