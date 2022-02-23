Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

😜 Нельзя уволить сотрудника, который в соцсетях высмеивает директора и его бизнес

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Если в компании нет специального кодекса этики, в котором прописан запрет на буллинг — уволить сотрудника, который оскорбляет руководство и коллег, нельзя.

Ситуацию разобрал Роструд.

Сотрудник компании создал Телеграм-канал, где высказывает свое негативное мнение о руководстве компании, модели управления.

Он унижает честь и достоинства директора, своего непосредственного начальника, других коллег.

Канал набирает обороты, количество подписчиков растет.

Что можно сделать в такой ситуации, интересуется работодатель. Как привлечь работника к ответственности? По каким основаниям можно его уволить?

Роструд пояснил, что к дисциплинарной ответственности привлечь работника можно исключительно за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Из описания ситуации не усматривается оснований для увольнения работника, считает Роструд.

А в вашей компании есть такие люди, которые неуважительно ведут себя по отношению к коллегам?

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить