😜 Нельзя уволить сотрудника, который в соцсетях высмеивает директора и его бизнес

Если в компании нет специального кодекса этики, в котором прописан запрет на буллинг — уволить сотрудника, который оскорбляет руководство и коллег, нельзя.
Ситуацию разобрал Роструд.
Он унижает честь и достоинства директора, своего непосредственного начальника, других коллег.
Канал набирает обороты, количество подписчиков растет.
Что можно сделать в такой ситуации, интересуется работодатель. Как привлечь работника к ответственности? По каким основаниям можно его уволить?
Роструд пояснил, что к дисциплинарной ответственности привлечь работника можно исключительно за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.
Из описания ситуации не усматривается оснований для увольнения работника, считает Роструд.
А в вашей компании есть такие люди, которые неуважительно ведут себя по отношению к коллегам?
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.