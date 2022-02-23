Пример расчета взносов в 2023 году

Со следующего года тариф и предельная база будут едиными для всех взносов. А еще надо будет начислять этот единый взнос на выплаты по договорам ГПХ. Мы посчитали, во что это выльется бизнесу, где люди хорошо зарабатывают.
Сейчас предельная база для ОПС и ОСС разная, а для ОМС ее нет вообще. С 2023 года она будет единой и после ее превышения тариф (в общем случае) составит 15,1 %.
Для работодателей, которые платят сотрудникам высокую зарплату, с 2023 года взносы вырастут.
На сколько — смотрите в нашей таблице.
Размер предельной базы возьмем по данным на 2022 года.
Показатель
Сотрудник (доход 3 600 000 руб. в год)
Договорник (доход 3 000 000 руб. в год)
2022
2023
2022
2023
Предельная база для ОПС
1 565 000
1 565 000
1 565 000
1 565 000
Предельная база для ОСС
1 032 000
-
Предельная база для ОМС
-
-
Взносы до предельной базы, в том числе:
557 828
469 500
497 300
469 500
на ОПС
344 300
-
344 300
-
на ОСС
29 928
-
0
-
на ОМС
183 600
-
153 000
-
Взносы свыше предельной базы, в том числе:
203 500
307 285
143 500
216 685
на ОПС
203 500
-
143 500
-
на ОСС
0
-
0
-
на ОМС
0
-
0
-
Всего взносов
761 328
776 785
640 800
686 185
По подсчетам Минтруда, предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год.
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