Пример расчета взносов в 2023 году

Со следующего года тариф и предельная база будут едиными для всех взносов. А еще надо будет начислять этот единый взнос на выплаты по договорам ГПХ. Мы посчитали, во что это выльется бизнесу, где люди хорошо зарабатывают.

Сейчас предельная база для ОПС и ОСС разная, а для ОМС ее нет вообще. С 2023 года она будет единой и после ее превышения тариф (в общем случае) составит 15,1 %.

Для работодателей, которые платят сотрудникам высокую зарплату, с 2023 года взносы вырастут.

На сколько — смотрите в нашей таблице.

Для примера возьмем сотрудника с окладом 300 тыс. рублей и исполнителя по договору ГПХ с вознаграждением 250 тыс. в месяц.

Размер предельной базы возьмем по данным на 2022 года.

Показатель Сотрудник (доход 3 600 000 руб. в год) Договорник (доход 3 000 000 руб. в год) 2022 2023 2022 2023 Предельная база для ОПС 1 565 000 1 565 000 1 565 000 1 565 000 Предельная база для ОСС 1 032 000 - Предельная база для ОМС - - Взносы до предельной базы, в том числе: 557 828 469 500 497 300 469 500 на ОПС 344 300 - 344 300 - на ОСС 29 928 - 0 - на ОМС 183 600 - 153 000 - Взносы свыше предельной базы, в том числе: 203 500 307 285 143 500 216 685 на ОПС 203 500 - 143 500 - на ОСС 0 - 0 - на ОМС 0 - 0 - Всего взносов 761 328 776 785 640 800 686 185