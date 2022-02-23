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Пример расчета взносов в 2023 году

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Рубрика Страховые взносы
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Со следующего года тариф и предельная база будут едиными для всех взносов. А еще надо будет начислять этот единый взнос на выплаты по договорам ГПХ. Мы посчитали, во что это выльется бизнесу, где люди хорошо зарабатывают.

Сейчас предельная база для ОПС и ОСС разная, а для ОМС ее нет вообще. С 2023 года она будет единой и после ее превышения тариф (в общем случае) составит 15,1 %.

Для работодателей, которые платят сотрудникам высокую зарплату, с 2023 года взносы вырастут.

На сколько — смотрите в нашей таблице.

Для примера возьмем сотрудника с окладом 300 тыс. рублей и исполнителя по договору ГПХ с вознаграждением 250 тыс. в месяц.

Размер предельной базы возьмем по данным на 2022 года.

Показатель

Сотрудник (доход 3 600 000 руб. в год)

Договорник (доход 3 000 000 руб. в год)

2022

2023

2022

2023

Предельная база для ОПС

1 565 000

1 565 000

1 565 000

1 565 000

Предельная база для ОСС

1 032 000

-

Предельная база для ОМС

-

-

Взносы до предельной базы, в том числе:

557 828

469 500

497 300

469 500

на ОПС

344 300

-

344 300

-

на ОСС

29 928

-

0

-

на ОМС

183 600

-

153 000

-

Взносы свыше предельной базы, в том числе:

203 500

307 285

143 500

216 685

на ОПС

203 500

-

143 500

-

на ОСС

0

-

0

-

на ОМС

0

-

0

-

Всего взносов

761 328

776 785

640 800

686 185

Минтруд сообщает, что увеличение взносов будет у работодателей, где зарплаты от 86 тыс. рублей в месяц и выше. Это около 9 % сотрудников.

По подсчетам Минтруда, предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год.

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