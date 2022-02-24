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За программы для ЭВМ не надо платить НДС, только если они включены в реестр российского ПО

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Рубрика НДС
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С 1 января 2021 года отменили освобождение от НДС при реализации прав на ПО и базы данных, не включенные в единый реестр российских программ. Дата лицензионного договора не имеет значения.

Даже если договор компания заключила до 2021 года, все равно в 2021 году реализация будет облагаться НДС.

То есть за использование программ в 2020 году клиентам предъявлять НДС не надо. А вот уже с 2021 года идет НДС.

Значение имеет дата передачи прав. Если договор длящийся — это, как правило, последний день месяца. В этот день по 01.01.2021 будет начислен НДС.

Если ПО будет включено в российский реестр, начнется освобождение от НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/5364 от 27.01.2022.

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