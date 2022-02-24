❎ Справку 182н отменяют

С 2023 года работодатели не будут выдавать сотрудникам справку 182н для оплаты больничных, где отражается зарплата за 2 года и периоды декрета.

Сейчас такая обязанность прописана в законе № 255-ФЗ о соцстраховании. Эту норму отменяют.

Поправки в закон № 255-ФЗ связаны с объединением ПФР и ФСС.



Объединенный социальный фонд (СФР) будет обладать сведениями о зарплате людей. Те данные, которые сейчас фигурируют в 3 разделе РСВ и форме СЗВ-СТАЖ, будут у социального фонда.

Мы собрали в таблицу нормы 255-ФЗ о справке 182н, которые отменяются с 2023 года.

Норма закона № 255-ФЗ Содержание нормы Пункт 4 части 1 статьи 4.1 Работодатель имеет право проверять достоверность справки 182н запросом в ФСС Пункт 3 части 2 статьи 4.1 Работодатель должен выдавать при увольнении справку 182н Пункт 4 части 1 статьи 4.3 Работники имеют право получать справку 182н Часть 2.2 статьи 14 Справка 182н применяется для начисления пособия Часть 6 статьи 15 Сотрудник должен вернуть излишне выплаченное пособие, если в его справке 182н были неверные данные

Напомним, недавно справку 182н модернизировали. Оттуда убрали подпись главбуха.