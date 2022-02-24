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❎ Справку 182н отменяют

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Рубрика Больничные
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С 2023 года работодатели не будут выдавать сотрудникам справку 182н для оплаты больничных, где отражается зарплата за 2 года и периоды декрета.

Сейчас такая обязанность прописана в законе № 255-ФЗ о соцстраховании. Эту норму отменяют.

Поправки в закон № 255-ФЗ связаны с объединением ПФР и ФСС.

Объединенный социальный фонд (СФР) будет обладать сведениями о зарплате людей.

Те данные, которые сейчас фигурируют в 3 разделе РСВ и форме СЗВ-СТАЖ, будут у социального фонда.

Мы собрали в таблицу нормы 255-ФЗ о справке 182н, которые отменяются с 2023 года.

Норма закона № 255-ФЗ

Содержание нормы

Пункт 4 части 1 статьи 4.1

Работодатель имеет право проверять достоверность справки 182н запросом в ФСС

Пункт 3 части 2 статьи 4.1

 

Работодатель должен выдавать при увольнении справку 182н

Пункт 4 части 1 статьи 4.3

Работники имеют право получать справку 182н

Часть 2.2 статьи 14

Справка 182н применяется для начисления пособия

Часть 6 статьи 15

Сотрудник должен вернуть излишне выплаченное пособие, если в его справке 182н были неверные данные

Напомним, недавно справку 182н модернизировали. Оттуда убрали подпись главбуха.

Новая форма применяется с 20 февраля 2022 года. А с 1 января 2023 года этой справки не будет.

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