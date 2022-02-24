👷 При приеме на работу временно пребывающих иностранцев полис ДМС будет не нужен

С 2023 года застрахованными по ОМС будут не только временно проживающие иностранцы, но и временно пребывающие. За них надо будет платить медицинские взносы (в составе единого тарифа). Смотрите в нашей таблице, что изменится.
Поправки вносят сразу в несколько законов:Это делают, чтобы было проще начислять взносы. Из-за объединения ПФР и ФСС будет единый тариф и единая база для взносов.
- № 326-ФЗ от 29.11.2010 об обязательном медстраховании;
- № 115-ФЗ от 25.07.2002 о правовом положении иностранцев;
- нормы ТК о трудоустройстве иностранцев.
Так как временно пребывающие иностранцы становятся застрахованными по медицине, им не нужен полис ДМС.
А значит при приеме на работу требовать с них этот документ нельзя. Кроме того, работодателю не придется заключать договор с медклиникой на обслуживание иностранных работников.Смотрите в нашей таблице, кто сейчас застрахован по ОМС и как это будет с 2023 года.
|Категория граждан
|2022
|2023
|Граждане РФ
|да
|да
|Постоянно проживающие иностранные граждане
|да
|да
|Временно проживающие иностранные граждане
|да
|да
|Лица без гражданства
|да
|да
|Временно пребывающие иностранные граждане
|нет
|да
|Постоянно или временно проживающие иностранцы-ВКС и члены их семей
|нет
|да
|Временно пребывающие иностранцы-ВКС и члены их семей
|нет
|нет
|Беженцы
|да
|да
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