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👷 При приеме на работу временно пребывающих иностранцев полис ДМС будет не нужен

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Рубрика Страховые взносы
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С 2023 года застрахованными по ОМС будут не только временно проживающие иностранцы, но и временно пребывающие. За них надо будет платить медицинские взносы (в составе единого тарифа). Смотрите в нашей таблице, что изменится.

Поправки вносят сразу в несколько законов:
Это делают, чтобы было проще начислять взносы. Из-за объединения ПФР и ФСС будет единый тариф и единая база для взносов.

Так как временно пребывающие иностранцы становятся застрахованными по медицине, им не нужен полис ДМС.

А значит при приеме на работу требовать с них этот документ нельзя. Кроме того, работодателю не придется заключать договор с медклиникой на обслуживание иностранных работников.

Смотрите в нашей таблице, кто сейчас застрахован по ОМС и как это будет с 2023 года.

Категория граждан

 2022

 2023

Граждане РФ

 да

 да

Постоянно проживающие иностранные граждане

 да

 да

Временно проживающие иностранные граждане

 да

 да

Лица без гражданства

 да

 да

Временно пребывающие иностранные граждане

 нет

 да

Постоянно или временно проживающие иностранцы-ВКС и члены их семей

 нет

 да

Временно пребывающие иностранцы-ВКС и члены их семей

 нет

 нет

Беженцы

 да

 да

 

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