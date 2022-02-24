👷 При приеме на работу временно пребывающих иностранцев полис ДМС будет не нужен

С 2023 года застрахованными по ОМС будут не только временно проживающие иностранцы, но и временно пребывающие. За них надо будет платить медицинские взносы (в составе единого тарифа). Смотрите в нашей таблице, что изменится.

Это делают, чтобы было проще начислять взносы. Из-за объединения ПФР и ФСС будет единый тариф и единая база для взносов.

Так как временно пребывающие иностранцы становятся застрахованными по медицине, им не нужен полис ДМС.

А значит при приеме на работу требовать с них этот документ нельзя. Кроме того, работодателю не придется заключать договор с медклиникой на обслуживание иностранных работников.

Смотрите в нашей таблице,