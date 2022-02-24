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Изобретения и ноу-хау по договору концессии освободят от НДС

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Рубрика НДС
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Расширят перечень операций, которые не облагаются НДС по статье 149 НК.

В Госдуму внесен правительственный законопроект.

Освобождение будет на операции:

  • по передаче исключительных прав на изобретения;
  • по передаче исключительных прав на полезные модели;
  • по передаче исключительных прав на промышленные образцы;
  • по передаче исключительных прав на топологии интегральных микросхем;
  • по передаче исключительных прав на секреты производства (ноу-хау);
  • по передаче прав на использование этих результатов интеллектуальной деятельности

на основании договора коммерческой концессии.

При этом в договоре концессии должно быть отдельно выделено вознаграждение за передачу исключительных прав.

Сейчас освобождение от НДС по передаче исключительных прав на ноу-хау и т. д. тоже есть но оно применяется только к лицензионным договорам.

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