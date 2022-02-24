Изобретения и ноу-хау по договору концессии освободят от НДС

Расширят перечень операций, которые не облагаются НДС по статье 149 НК.
В Госдуму внесен правительственный законопроект.
Освобождение будет на операции:
- по передаче исключительных прав на изобретения;
- по передаче исключительных прав на полезные модели;
- по передаче исключительных прав на промышленные образцы;
- по передаче исключительных прав на топологии интегральных микросхем;
- по передаче исключительных прав на секреты производства (ноу-хау);
- по передаче прав на использование этих результатов интеллектуальной деятельности
на основании договора коммерческой концессии.
При этом в договоре концессии должно быть отдельно выделено вознаграждение за передачу исключительных прав.
Сейчас освобождение от НДС по передаче исключительных прав на ноу-хау и т. д. тоже есть но оно применяется только к лицензионным договорам.
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