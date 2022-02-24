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Банки нарастили валютные запасы в кассах и банкоматах до уровня 2014 года

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Рубрика Валютный рынок
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Объем валюты в кассах и банкоматах в декабре-январе вырос почти на треть и достиг $16,8 млрд. В марте 2014 года кассы и банкоматы за месяц пополнились на $8,9 млрд.

При этом объем наличных денег в рублях в кассах и банкоматах в декабре-январе сократился на 7 млрд рублей и на 1 февраля составил 757 млрд рублей.

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