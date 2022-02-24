Налоговики в регионе посчитали однодневками половину всех компаний. И исключили их из ЕГРЮЛ

В Воронежской области за 4 года налоговики исключили из реестра половину юридических лиц региона из-за того, что у них были признаки однодневок.

Данные привела глава отдела регистрации и учета налогоплательщиков воронежского УФНС Ирина Болдырева.

По ее информации, с момента, когда налоговики начали чистить реестр в 2018 году, из ЕГРЮЛ были исключены 20,9 тыс. юридических лиц. В ближайшее время исключат еще 1,8 тысяч.

Общее количество юрлиц, прекративших деятельность за счет решений налоговой, превысило половину от их общего числа в Воронежской области: по итогам 2018-го их было 52,2 тыс., а на начало этого года — 42,4 тыс.

По словам представителя налоговой, признаками фирмы-однодневки является массовый адрес, массовые руководитель или учредитель, не сдается отчетность более года, отсутствие банковского счета.

По материалам по «Коммерсантъ».