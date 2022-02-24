Кто проводил вам независимую инвентаризацию? Расскажите «Клерку»

Расскажите «Клерку», в каких компаниях вы заказывали услуги по инвентаризации для «Рейтинга компаний».
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказ Минфина от 29.07.1998 N 34н обязывают проводить инвентаризацию в ряде случаев. В том числе, перед годовой отчетностью, при передаче имущества в аренду, при реорганизации... Список можно долго продолжать.
Однако нередки ситуации, что нужна именно независимая инвентаризация. Например, не хватает своих сотрудников, все заняты, либо отсутствует доверие к ним (если инвентаризация, к примеру, после случаев хищения).
Если вы обращались в независимые компании за услугами по инвентаризации, расскажите «Клерку», в какие. Для начала просим поучаствовать в опросе:
А если есть, чего рассказать об этих компаниях — пишите свои отзывы в «Рейтинг компаний».
Привет, Гость!
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