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Кто проводил вам независимую инвентаризацию? Расскажите «Клерку»

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Рубрика Бухгалтерия
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Расскажите «Клерку», в каких компаниях вы заказывали услуги по инвентаризации для «Рейтинга компаний».

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказ Минфина от 29.07.1998 N 34н обязывают проводить инвентаризацию в ряде случаев. В том числе, перед годовой отчетностью, при передаче имущества в аренду, при реорганизации... Список можно долго продолжать.

Однако нередки ситуации, что нужна именно независимая инвентаризация. Например, не хватает своих сотрудников, все заняты, либо отсутствует доверие к ним (если инвентаризация, к примеру, после случаев хищения).

Если вы обращались в независимые компании за услугами по инвентаризации, расскажите «Клерку», в какие. Для начала просим поучаствовать в опросе:

А если есть, чего рассказать об этих компаниях — пишите свои отзывы в «Рейтинг компаний».

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