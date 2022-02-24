⚡️ Доллар 86,93 рубля, евро 97,77 рубля. Официальные курсы валют на завтра

Центробанк выложил официальные курсы валют на 25 февраля. Евро вырос на 6,89 рубля, доллар — на 6,51 рубля.
Евро завтра будет на отметке 97,77 рубля, а доллар — 86,93 рубля.
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Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.