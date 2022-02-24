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⚡️ Доллар 86,93 рубля, евро 97,77 рубля. Официальные курсы валют на завтра

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Рубрика Валютный рынок
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Центробанк выложил официальные курсы валют на 25 февраля. Евро вырос на 6,89 рубля, доллар — на 6,51 рубля.

Евро завтра будет на отметке 97,77 рубля, а доллар — 86,93 рубля.

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