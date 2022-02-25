Личные медицинские книжки работников станут электронными

Утвердили форму личной медицинской книжки в электронном виде. Она будет применяться с 1 сентября 2023 года.
Опубликован приказ Минздрава от 18.02.2022 № 90н.
Книжки заводят работникам определенных профессий:
- которые работают с пищевыми продуктами;
- которые обслуживают водопроводные сети;
- которые работают в сфере коммунального и бытового обслуживания.
В книжку вносятся сведения:
- о предварительных и периодических медосмотрах;
- о вакцинации;
- о профессиональной гигиенической подготовке.
Электронной книжке присваивается уникальный идентификатор в медицинской системе ЭЛМК.
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