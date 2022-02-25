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Личные медицинские книжки работников станут электронными

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Рубрика Трудовые отношения
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Утвердили форму личной медицинской книжки в электронном виде. Она будет применяться с 1 сентября 2023 года.

Опубликован приказ Минздрава от 18.02.2022 № 90н.

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Книжки заводят работникам определенных профессий:

  • которые работают с пищевыми продуктами;
  • которые обслуживают водопроводные сети;
  • которые работают в сфере коммунального и бытового обслуживания.

В книжку вносятся сведения:

  • о предварительных и периодических медосмотрах;
  • о вакцинации;
  • о профессиональной гигиенической подготовке.

Электронной книжке присваивается уникальный идентификатор в медицинской системе ЭЛМК.

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