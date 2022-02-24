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Альфа-банк и Московский кредитный банк под санкциями США

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Рубрика Банки
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Президент США Джо Байден ввел блокирующие санкции против крупнейших российских банков.

Кроме, объявленых ранее, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» под ограничения попали Альфа-банк и Московский кредитный банк.

Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

Ранее президент США Джо Байден объявил о блокировке счетов четырех российских банков. 

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