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Глава «Сбера» призвал сотрудников банка сосредоточиться на работе

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Рубрика Банки
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Герман Греф отправил сотрудникам «Сбера» письмо, в котором призвал сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах компании и сохранять хладнокровие.

Как отмечено в письме, «Сбер» готов к любому развитию ситуации, в нем проработаны сценарии для защиты средств, активов и интересов клиентов банка.

«Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения», — говорится в обращении Грефа.

Кроме того, он призывает сотрудников банка обеспечить штатную работу всех функций компании для поддержания непрерывности бизнеса в интересах всех жителей России

По материалам «РБК».

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