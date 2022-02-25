Глава «Сбера» призвал сотрудников банка сосредоточиться на работе

Герман Греф отправил сотрудникам «Сбера» письмо, в котором призвал сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах компании и сохранять хладнокровие.

Как отмечено в письме, «Сбер» готов к любому развитию ситуации, в нем проработаны сценарии для защиты средств, активов и интересов клиентов банка.

«Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения», — говорится в обращении Грефа.

Кроме того, он призывает сотрудников банка обеспечить штатную работу всех функций компании для поддержания непрерывности бизнеса в интересах всех жителей России

По материалам «РБК».