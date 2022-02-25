Обращение Совкомбанка к клиентам: обмен валют не доступен, карты работают только по России, вклады и кредитование штатно

Из-за введенных США санкций к российским банкам , в числе которых Совкомбанк, он выпустил обращение к клиентам Если кратко: обязательства перед кредиторам выполнит, счета активны, средства доступны и в отделениях, и в приложении и интернет-банке. Карты по России работают, за границей — нет. Обмена валюты нет ни онлайн, ни в отделениях. Вклады и кредитование доступны. Ниже — полный текст обращения. Ниже — полный текст обращения. Совкомбанк является одним из системообразующих банков России и третьим по размеру активов частным банком с устойчивым финансовым положением. Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась нами заранее и в этом процессе мы были в тесном взаимодействии с Банком России и Министерством финансов Российской Федерации. Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов. Капитал и ликвидность

Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений.



Обязательства перед кредиторами

Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств.



Клиентские счета и денежные переводы

Все счета наших клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Ими можно спокойно распоряжаться в полном объеме и проводить транзакции на территории России. Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» и в отделениях банка в связи с введением санкций. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.



Банковские карты

Все карты нашего банка продолжают работать в России без ограничений и по ним можно проводить операции. В партнерстве с НСПК мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками. Использование карт Банка, в т.ч. на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций. Можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения.



Работа сервисов Apple pay, Google Pay и Samsung Pay

Банк рекомендует использовать пластиковые карты Совкомбанка для проведения транзакций в любых торговых точках, в которых клиент привык совершать транзакции с помощью этих сервисов.



Операции с наличными и работа банкоматов

Операции с наличными по всем счетам и картам наши клиенты могут проводить без ограничений в любом банкомате или кассе в отделении. Банк с утра 24 февраля активно пополняет кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в своей филиальной сети для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов.



Обмен валюты

Обмен валюты будет недоступен ни в офисах Банка, ни в мобильных приложениях банка.



Вклады

Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме — их можно открывать и пополнять. Совкомбанк будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.



Кредитование

Совкомбанк сохранит основные направления кредитования клиентов в обычном режиме.



Брокерские счета и мобильное приложение «Совкомбанк-Инвестиции»

Совкомбанк продолжит обслуживать брокерские счета и поддерживать работоспособность своего мобильного приложения «Совкомбанк-Инвестиции». Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме.



Обслуживание юридических лиц

Клиентам — юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке мы рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Совкомбанке. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза (ЕС), Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур. Подробную информацию можно уточнить у клиентских менеджеров.



Совкомбанк был и остается надежным партнером для миллионов клиентов и инвесторов. Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг.



Просим Вас следить за дальнейшими официальными сообщениями и рекомендациями от Совкомбанка по работе в текущих условиях на сайте Банка ( Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений.Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств.Все счета наших клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Ими можно спокойно распоряжаться в полном объеме и проводить транзакции на территории России. Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» и в отделениях банка в связи с введением санкций. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.Все карты нашего банка продолжают работать в России без ограничений и по ним можно проводить операции. В партнерстве с НСПК мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками. Использование карт Банка, в т.ч. на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций. Можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения.Банк рекомендует использовать пластиковые карты Совкомбанка для проведения транзакций в любых торговых точках, в которых клиент привык совершать транзакции с помощью этих сервисов.Операции с наличными по всем счетам и картам наши клиенты могут проводить без ограничений в любом банкомате или кассе в отделении. Банк с утра 24 февраля активно пополняет кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в своей филиальной сети для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов.Обмен валюты будет недоступен ни в офисах Банка, ни в мобильных приложениях банка.Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме — их можно открывать и пополнять. Совкомбанк будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.Совкомбанк сохранит основные направления кредитования клиентов в обычном режиме.Совкомбанк продолжит обслуживать брокерские счета и поддерживать работоспособность своего мобильного приложения «Совкомбанк-Инвестиции». Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме.Клиентам — юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке мы рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Совкомбанке. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза (ЕС), Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур. Подробную информацию можно уточнить у клиентских менеджеров.Совкомбанк был и остается надежным партнером для миллионов клиентов и инвесторов. Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг.Просим Вас следить за дальнейшими официальными сообщениями и рекомендациями от Совкомбанка по работе в текущих условиях на сайте Банка ( www.sovcombank.ru ), а также в системах дистанционного обслуживания.