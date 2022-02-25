Все операции доступны, в том числе и в валюте. Сбер обратился к клиентам на фоне санкций

В Сбербанке заявили, что санкции на клиентах банков это не должны отразиться, все сервисы и операции доступны в полном объеме.

Сбербанк внесли в список CAPTA, это подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США: в течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка. Но активы банка в юрисдикции США не будут заморожены, и сделки с ним не запретят.

По словам пресс-службы Сбербанка, банк продолжает работать в обычном режиме, клиенты могут получить доступ к своим средствам в любой момент и в полном объеме.