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Цены на технику в сети DNS увеличились до 30%

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Рубрика Экономика России
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Глава DNS Дмитрий Алексеев объявил, что цены на технику в сети выросли до 30%. Например, iPhone 12 128 Гб стоит 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей.

Глава сети объявил о повышении цен на своей странице в Facebook. Он рассказал, что 24 февраля продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита».

Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».

Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита.

Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста.

Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.

Глава DNS
Дмитрий Алексеев

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