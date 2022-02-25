Цены на технику в сети DNS увеличились до 30%

Глава DNS Дмитрий Алексеев объявил, что цены на технику в сети выросли до 30%. Например, iPhone 12 128 Гб стоит 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей.

Глава сети объявил о повышении цен на своей странице в Facebook. Он рассказал, что 24 февраля продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита».

Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».