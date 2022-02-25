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В ТПП предлагают отменить НДС с авансов, поступивших от покупателей

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Рубрика НДС
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Торгово-промышленная палата направила предложения бизнеса в проект основных направлений налоговой политики до 2025 года.

Об этом рассказал глава палаты Сергей Катырин.

«В настоящее время НДС необходимо платить с авансов, поступивших от покупателей. Таким образом, его уплата происходит еще до момента возникновения самого объекта налогообложения. Но это противоречит экономической сущности НДС — согласно ст. 146 НК, объектом налогообложения по НДС признается реализация товаров, работ и услуг». — сказал он.

Поэтому, по его словам, в ТПП предлагают отменить НДС с авансов.

А кроме того, в палате предлагают внести изменения в НК и «прямо указать, что ремонты, капитализированные для целей бухгалтерского учета, не являются объектами обложения налогом на имущество».

По материалам «ТАСС».

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