В ТПП предлагают отменить НДС с авансов, поступивших от покупателей

Торгово-промышленная палата направила предложения бизнеса в проект основных направлений налоговой политики до 2025 года.
Об этом рассказал глава палаты Сергей Катырин.
«В настоящее время НДС необходимо платить с авансов, поступивших от покупателей. Таким образом, его уплата происходит еще до момента возникновения самого объекта налогообложения. Но это противоречит экономической сущности НДС — согласно ст. 146 НК, объектом налогообложения по НДС признается реализация товаров, работ и услуг». — сказал он.
Поэтому, по его словам, в ТПП предлагают отменить НДС с авансов.
А кроме того, в палате предлагают внести изменения в НК и «прямо указать, что ремонты, капитализированные для целей бухгалтерского учета, не являются объектами обложения налогом на имущество».
По материалам «ТАСС».
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.