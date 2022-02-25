Повысить ценность бухгалтера поможет управленческий учет: с 1 марта стартует курс

Бухгалтерам крайне важен управленческий учет, это дает возможность получить солидную прибавку к зарплате. Да и в глазах директора вы не будете уже только «рисовать отчеты», «нажимать кнопки» и «тратить деньги компании на какие-то там налоги».
Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения». Ближайший поток стартует 1 марта. Обучение только онлайн, общение с преподавателями через специальные чаты. После прохождения даем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
На курсе получите навыки, необходимые для работы с управленческим учетом. От настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С.
Курс состоит из видео и текстовых материалов, онлайн мастер-классов, письменных и тестовых заданий. Все без воды.
Спикеры:
- Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
- Лариса Магафурова, руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
- Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
- Юлия Богдан, консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
Записывайтесь скорее, до 1 марта осталось меньше недели.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.