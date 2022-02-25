Повысить ценность бухгалтера поможет управленческий учет: с 1 марта стартует курс

Бухгалтерам крайне важен управленческий учет, это дает возможность получить солидную прибавку к зарплате. Да и в глазах директора вы не будете уже только «рисовать отчеты», «нажимать кнопки» и «тратить деньги компании на какие-то там налоги».

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения». Ближайший поток стартует 1 марта. Обучение только онлайн, общение с преподавателями через специальные чаты. После прохождения даем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе получите навыки, необходимые для работы с управленческим учетом. От настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С.

Курс состоит из видео и текстовых материалов, онлайн мастер-классов, письменных и тестовых заданий. Все без воды.

Спикеры:

Елена Потехина , кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Лариса Магафурова , руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

, руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет. Екатерина Носова , эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель. Юлия Богдан, консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Записывайтесь скорее, до 1 марта осталось меньше недели.