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Повысить ценность бухгалтера поможет управленческий учет: с 1 марта стартует курс

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Рубрика Управленческий учет
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Бухгалтерам крайне важен управленческий учет, это дает возможность получить солидную прибавку к зарплате. Да и в глазах директора вы не будете уже только «рисовать отчеты», «нажимать кнопки» и «тратить деньги компании на какие-то там налоги».

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения». Ближайший поток стартует 1 марта. Обучение только онлайн, общение с преподавателями через специальные чаты. После прохождения даем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе получите навыки, необходимые для работы с управленческим учетом. От настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С.

Курс состоит из видео и текстовых материалов, онлайн мастер-классов, письменных и тестовых заданий. Все без воды.

Спикеры:

  • Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
  • Лариса Магафурова, руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
  • Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
  • Юлия Богдан, консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Записывайтесь скорее, до 1 марта осталось меньше недели.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

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