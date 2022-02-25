⚡️ В Сбере, ВТБ, Райффайзенбанке произошел сбой

Сразу в трех банках случился сбой, по данным сайта Downdetector. Это Сбер, Райффайзенбанк и ВТБ.

Кроме того, сообщают о проблемах с ТинькоффІ, хотя на диаграмме сайта не все так плохо:

Особенно, если сравнивать со Сбером:

Или с ВТБ:

Или Райффайзен:

Коллеги, если вы сегодня сталкивались со сбоями в других банках, просим писать в комментарии