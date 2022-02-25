⚡️ В Сбере, ВТБ, Райффайзенбанке произошел сбой

Сразу в трех банках случился сбой, по данным сайта Downdetector. Это Сбер, Райффайзенбанк и ВТБ.
Кроме того, сообщают о проблемах с ТинькоффІ, хотя на диаграмме сайта не все так плохо:
Особенно, если сравнивать со Сбером:
Или с ВТБ:
Или Райффайзен:
Коллеги, если вы сегодня сталкивались со сбоями в других банках, просим писать в комментарии
Привет, Гость!
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