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⚡️ В Сбере, ВТБ, Райффайзенбанке произошел сбой

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Рубрика Банки
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Сразу в трех банках случился сбой, по данным сайта Downdetector. Это Сбер, Райффайзенбанк и ВТБ.

Кроме того, сообщают о проблемах с ТинькоффІ, хотя на диаграмме сайта не все так плохо:

1

Особенно, если сравнивать со Сбером:

33

Или с ВТБ:

34

Или Райффайзен:

12

Коллеги, если вы сегодня сталкивались со сбоями в других банках, просим писать в комментарии

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

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