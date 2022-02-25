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Как банковские карты будут работать за границей и как снимать наличку

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Рубрика Банки
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Ряд российских банков, попавших под западные санкции, сообщили о проблемах с использованием их карт за рубежом.

  • Карты Visa и Mastercard от ВТБ из-за санкций за рубежом использовать теперь нет возможности.
  • Промсвязьбанк сообщил о возможных проблемах по оплате с его карт на территории иностранных государств.
  • Не исключили проблемы с картами за границей и в Новикомбанке.
  • Совкомбанк подтвердил невозможность пользоваться его картами за рубежом.

Кроме того, банки «Сбер», «Газпромбанк» и «Альфа-банк» попали в список CAPTA, их карты и активы за рубежом не заблокированы, ими платить можно.

Блокирующие же санкции коснулись ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка» и банка «Открытие». Они попали в список SDN с максимальными ограничениями: их американские активы будут заблокированы, долларовые трансакции и все действия с контрагентами из США будут запрещены.

Если у вас карта одного из этих банков, то за границей лучше пользоваться другой или вовсе наличкой. В России проблем не будет.

По поводу снятия наличных сообщили в ЦБ. В банках, попавших под санкции, деньги можно при необходимости снять в валюте счета. Если в банках не хватит запасов валюты, ЦБ обещал им помочь.

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