Как банковские карты будут работать за границей и как снимать наличку

Ряд российских банков, попавших под западные санкции, сообщили о проблемах с использованием их карт за рубежом.

Карты Visa и Mastercard от ВТБ из-за санкций за рубежом использовать теперь нет возможности.

от из-за санкций за рубежом использовать теперь нет возможности. Промсвязьбанк сообщил о возможных проблемах по оплате с его карт на территории иностранных государств.

сообщил о возможных проблемах по оплате с его карт на территории иностранных государств. Не исключили проблемы с картами за границей и в Новикомбанке .

. Совкомбанк подтвердил невозможность пользоваться его картами за рубежом.

Кроме того, банки «Сбер», «Газпромбанк» и «Альфа-банк» попали в список CAPTA, их карты и активы за рубежом не заблокированы, ими платить можно.

Блокирующие же санкции коснулись ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка» и банка «Открытие». Они попали в список SDN с максимальными ограничениями: их американские активы будут заблокированы, долларовые трансакции и все действия с контрагентами из США будут запрещены.

Если у вас карта одного из этих банков, то за границей лучше пользоваться другой или вовсе наличкой. В России проблем не будет.