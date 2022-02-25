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Экономика переориентируется на страны Азии

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Рубрика Экономика России
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В Минэкономразвития официально прокомментировали ситуацию по санкциям. По сообщению министерства, страна давно к ним готова, экономика гораздо устойчивее, чем в 2014 году.

«В условиях санкций мы живем давно, адаптировались к ним и нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику» — сообщает министерство.

В ведомстве отметили, что санкции исходят от стран, которые ранее уже вводили ограничения.

«Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию».

Кроме того, министерство совместно с другими ведомствами рассматривает варианты со снижением влияния санкций.

Комментарий с сайта Минэкономразвития.

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