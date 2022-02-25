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Если меняли устав компании через ЭЦП, придется заказывать копию на бумаге

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Рубрика Регистрация бизнеса
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При подаче в электронном виде документов на изменения устава, бумажный устав вам никто не пришлет. Так как он много где нужен, лучше либо запросить копию устава в ИФНС, либо попросить нотариуса перевести электронный документ в бумажный.

Спрашивает наш подписчик.

«Внесли изменения в Устав, чтобы не было необходимости в нотариальном заверении решений учредителя. Все документы отправлялись в ИФНС электронно. Пришел ответ, что изменения зарегистрированы. В изменениях было несколько пунктов.

Как мне увидеть, что действительно заверен именно тот пункт, который меня больше всего волнует — об отсутствии нотариального заверения решений? В выписке из ЕГРЮЛ этого ведь нет».

В комментариях посоветовали заказать в налоговой инспекции бумажную копию устава. А кроме того, налоговая должна была прислать на электронную почту архив со всеми изменениями, подписанный ЭЦП налоговой.

«Приходит запакованный файл на эл почту, идёте к нотариусу, пересылаете ему письмо, она распаковывает и распечатает вам и заверит нотариально распечатки».

Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ.

«При электронной подаче документов в ФНС с помощью ЭЦП Генерального директора, документы о регистрации приходят на почту заявителя в виде архива (транспортного контейнера). Если принимается новая редакция устава, то текст документа в новой редакции регистрируется целиком, в ЕГРЮЛ не отображаются отдельные изменения текста документа.

Так как в данном случае новая редакция принималась для того, чтобы решения участников не заверялись нотариально, рекомендуем хранить новую редакцию устава, как в электронном виде, так и заверить его у нотариуса (сделать равнозначность). Только этот документ, а не какой-либо другой (не решение, не выписка из ЕГРЮЛ) нужно будет предоставлять нотариусам и заинтересованным лицам в качестве подтверждения правильности и легитимности принимаемых решений».

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