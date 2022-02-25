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Глава ВТБ пообещал сделать все, чтобы минимизировать последствия санкций для клиентов банка

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Рубрика Банки
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Глава ВТБ Андрей Костин обратился с письмом к клиентам банка, где обещал направить весь опыт и компетенции банка, чтобы у клиентов был максимально спокойным период нестабильности из-за санкций.

Он напомнил, как в 2020 году обещал сделать все возможное для поддержки клиентов на фоне пандемии коронавируса. А сегодня он дает клиентам новую гарантию:

«В ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим».

По его словам, команда банка направит весь многолетний опыт и компетенции, чтобы период нестабильности был максимально спокойным.

Письмо размещено в телеграм-канале банка ВТБ.

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