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❌ Вредные способы по сохранению упрощенки

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Рубрика УСН
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Компании на упрощенке идут на различные ухищрения в тот момент, когда лимит по доходам близок. Но некоторые настолько вредны, что в судебных спорах по ним предприниматели проигрывают налоговикам.

Например:

  • дробление бизнеса при участии взаимозависимых компаний,
  • подмена продажи займом,
  • фиктивное посредничество.

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