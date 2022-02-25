❌ Вредные способы по сохранению упрощенки

Компании на упрощенке идут на различные ухищрения в тот момент, когда лимит по доходам близок. Но некоторые настолько вредны, что в судебных спорах по ним предприниматели проигрывают налоговикам.
Например:
- дробление бизнеса при участии взаимозависимых компаний,
- подмена продажи займом,
- фиктивное посредничество.
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